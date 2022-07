ऋषि सुनक का ब्रिटेन का PM बनना करीब करीब पक्का, दूसरे राउंड में भी बंपर जीत, आगे क्या होगा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 15: भारत के जिगरी दोस्त संयुक्त अरब अमीरात ने समूचे भारत में इंटीग्रेटेड फूट पार्क्स नेटवर्क के निर्माण का फैसला किया है और इसके लिए यूएई भारत में 2 अरब डॉलर यानि 200 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाने का ये फैसला 'I2U2' की बैठक के दौरान लिया है। 'I2U2' के वर्चुअल सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल के प्रधान मंत्री यायर लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हिस्सा लिया था और चारों नेता पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए हैं, जिसमें भारत को लेकर यूएई ने ये बड़ी घोषणा की है।

पुतिन के आगे झुक गया NATO? लिथुआनिया को देना होगा कालिनिनग्राड के लिए रास्‍ता

English summary

Rishi Sunak has won in the second round, but in the last round, 2 lakh members of the Conservative Party will elect.