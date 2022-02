चीन को लेकर पुतिन-मोदी ने बनाया अलग-अलग रास्ता, क्या शुरू हो गई भारत-रूस दोस्ती की अंत की शुरूआत?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी 04: चीन से तनाव के बीच भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार कर दिया है, जिसमें भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। भारत के बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने के फैसले का अमेरिका ने स्वागत किया है, जबकि चीन पहुंचने से पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि, चीन के साथ रूस का रिश्ता अब अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचने वाला है, यानि रूस ने तय कर लिया है, कि चीन के साथ किस तरह का रिश्ता बनाना है, तो फिर सवाल ये उठता है, कि क्या चीन और रूस के 'प्रगाढ़' रिश्ते के बीच भारत तालमेल बिठा पाएगा या फिर रूस के लिए भी अब भारत का महत्व कम हो गया है?

'बिना पैंट पहने पीछे भागे थे चीन के सैनिक', ऑस्ट्रेलियन संपादक ने बताया गलवान घाटी में क्या हुआ था?

English summary

Modi and Putin have taken different paths regarding China, but the big question is, has the end of India-Russia friendship begun?