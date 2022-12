फ्रांस की राजधानी में मुस्लिमों की भीड़ ने क्यों मचाया उत्पात? विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट कर साधा निशाना

पेरिस में मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा मचाए गए उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Image: Twitter @gchahal

रविवार के दिन पुरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस दिन जहां दुनिया के हर कोने में खुशियां मनाई जा रही थीं पेरिस आग की लपटों धू-धू कर जल रहा था। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुर्दिस सांस्कृतिक केंद्र पर शुक्रवार को हुए हमले में 3 कुर्द लोगों की मौत हो गई थी जबकि 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद से ही पूरे पेरिस में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।

Merry Christmas in Paris. Who did this? pic.twitter.com/SrMHfNepcY

इस यूरोपीय देश में अब बिना VISA के नहीं मिलेगी एंट्री, इस वजह से लेना पड़ा बड़ा फैसला

130 people killed by Islamists in Paris; French gather in peace and set out flowers. 3 people killed by man with unknown motives; Kurds riot.

Europe has been foolish. They let in millions who refuse to integrate & taught them the ideology of victimhood.#TheStrangeDeathOfEurope pic.twitter.com/hhJQ4oT2BZ