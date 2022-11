ईरान में थमने का नाम नहीं ले रहा हिजाब विरोधी प्रदर्शन, पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी के घर में लगाई आग

International

Sanjay Kumar Jha

महसा अमिनी की कथित हत्या के बाद हिजाब विवाद को लेकर काफी दिनों से ईरान के अलग-अलग शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ईरानी प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी के पुराने घर में आग लगा दी है। ट्विटर पर साझा किए गए वीडियो के मुताबिक, खोमेन में इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक के घर पर पेट्रोल बमों से हमला कर आग लगा दी गई है।

वायरल हो रहे वीडियो में ईरान के मौलवियों के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में तेहरान में प्रदर्शनकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "यह खूनी साल है, अली खमेनेई को उतार फेंका जाएगा।" वीडियो में संग्रहालय के विशिष्ट मेहराब के पीछे आग देखी जा सकती है।

#BREAKING: This is #Khomein, birthplace of founder of Islamic Regime of #Iran, Dictator #Khomeini. Protesters burned the house of #Khomeini which had been turned into a museum by the terrorist regime 30 years ago. #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/k7sDx40oFr