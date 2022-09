'दुनिया के साथ सबकुछ ठीक नहीं'... संयुक्त राष्ट्र में बोलीं प्रियंका चोपड़ा, हमारे पास खत्म हो रहा है समय

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, सितंबर 20: भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोंस ने कहा है कि, दुनिया ऐसे मोड़ पर है जहां लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ रहने की जगह बनाने के लिए "वैश्विक एकजुटता" महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ की सद्भावना एबेंसडर प्रियंका चोपड़ा ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सम्मेलन में अपनी उद्घाटन टिप्पणी में कहा कि, वैश्विक नेताओं के लिए "एक न्यायपूर्ण दुनिया की नींव की रक्षा के लिए एक साथ आना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है।"

English summary

Priyanka Chopra said in the United Nations General Assembly that, all is not well in the world and time is running out very fast.