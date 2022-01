अमेरिका में महाशक्तिशाली तूफान ने मचाई भयानक तबाही, घरों तक को उड़ा ले गया साथ, Video

International

वाशिंगटन, 17 जनवरी: अमेरिका पिछले कुछ दिनों से प्रकृति का प्रकोप झेल रहा है। हाल ही में अमेरिका के कई हिस्सों ने बर्फीले तूफान के कहर का सामना किया था, जिसने अमेरिका के दक्षिण-पूर्व में तेज हवाओं और बर्फबारी के साथ खतरनाक बर्फीले तूफान ने कोहराम मचाया था। वहीं अब एक बार फिर अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में महाशक्तिशाली तूफान ने अपना जमकर कहर बरपाया है, जिसकी कुछ वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

WOW! Look at that debris flying in the air, being picked up by the tornado. It was passing Kelly Greens Golf and Country club in Iona, Florida earlier this morning. Kenneth Cieslak sent in the video. He said it sounded like a plane was landing behind his house. @winknews pic.twitter.com/ccSvSdi3yY