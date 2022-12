ध्रुवीय भालू पर संकट, कनाडा के इस क्षेत्र में तेजी से घट गई संख्या, विलुप्त होने की हुई भविष्यवाणी

कनाडा में आर्कटिक सागर से लगे वेस्टर्न हडसन बे इलाके में ध्रुवीय भालुओं की संख्या बहुत तेजी से घट गई है। वहां मादा और नवजात ध्रुवीय भालू की मृत्यु दर बढ़ गयी है और व्यस्कों पर भी संकट छाया है।

ध्रुवीय भालू के इस सदी के अंत तक विलुप्त होने की भविष्यवाणी पहले ही की गई है। इस बीच कनाडा में एक शोध हुआ है, जिससे पता चला है कि सिर्फ पांच वर्षो में उनकी संख्या अप्रत्याशित रूप से कम हो गई है। ध्रुवीय भालू की संख्या घटना आखिरकार इंसानों को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। सवाल है कि ध्रुवीय भालू के साथ क्या हो रहा है? वह इतनी तेजी से क्यों मरते जा रहे हैं ? उनके बच्चों का जिंदा बच पाना क्यों मुश्किल हो गया है? मादाओं पर ज्यादा संकट क्यों है ? और इनकी आबादी से मानवीय जीवन का क्या रिश्ता है ? आइए इन सवालों की जवाब तलाशते हैं।

