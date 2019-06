दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर मालदीव पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

International

माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरी कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के तहत शनिवार को मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। यहां मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने उनकी अगवानी की।मालदीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी का वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भव्य स्वागत किया गया। माले के रिपब्लिक स्क्वायर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भी मौजूद रहे।

वहीं मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशान इज्जुद्दीन देने का ऐलान किया है। इसके आलावा वे मालदीव की संसद को भी संबोधित करेंगे। दूसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर मालदीव पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी की इस यात्रा को भारत के पड़ोसी देशों के महत्व और 'पड़ोसी पहले' (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi inspects guard of honour at Republic Square in Male; President of Maldives Ibrahim Mohamed Solih also present. #Maldives pic.twitter.com/RJ59DGeeoN

पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत की SAGAR (सिक्यॉरिटी ऐंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) डॉक्ट्रीन का पता चलता है। इस फैसले से साफ है कि मालदीव भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला पड़ोसी बना रहेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति में मालदीव अहम रहेगा।

Furthering friendship with a key maritime neighbour.

The Prime Minister landed in the Republic of Maldives, where he was received by Foreign Minister @abdulla_shahid and other eminent dignitaries.

PM will hold talks with President @ibusolih and address the People’s Majlis. pic.twitter.com/LB4lJpjNBP