बाइडेन-कमला हैरिस से मुलाकात, यूनाइटेड नेशंस में संबोधन, बेहद व्यस्त रहेगा पीएम मोदी का यूएस दौरा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 21: भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन दिनों की अतिव्यस्ततम यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। कमला हैरिस से मुलाकात के वक्त एप्पल कंपनी के सीईओ टॉम कुक भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर क्वाड की बैठक को देखते हुए।

जाने कैसे AUKUS ने बजा दी चीन की बुरी तरह से बैंड, क्या भारत को होना चाहिए गठबंधन में शामिल?

English summary

PM Narendra Modi is going on a three-day visit to America, where he will meet US President Biden. Apart from this, PM Modi will address the United Nations.