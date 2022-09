भारत रूस के साथ भागीदारी को इच्छुक, पीएम मोदी बोले, 'डिप्लोमेसी और डॉयलाग' से खत्म होगा यूक्रेन संघर्ष

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/मास्को 7 सितंबर : रूस के व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअली (virtually) संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (prime minister Narendra Modi) ने रूस-यूक्रेन यु्द्ध और उससे उत्पन्न विकट परिस्थितियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि, यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि, यूक्रेन संघर्ष के कारण अनाज (food grain) फर्टिलाइजर (fertilizer) और ईंधन (fuel) की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

English summary

The Indian consulate will mark 30 years of its establishment in Vladivostok this month; India was the first country to open a consulate in this city: PM Narendra Modi, virtually addressing the Plenary Session of the 7th Eastern Economic Forum being held in Vladivostok, Russia