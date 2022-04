पाकिस्तान के सियासी घमासान में इमरान का इमोशन ड्रामा, 3 यार दे गए गच्चा तो अब अमेरिका पर फोड़ रहे ठीकरा

International

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 2 मार्च। पाकिस्तान का सियासी घमासान (Pakistan Political Crisis) जल्द की खत्म होने वाला है। कल यानी रविवार को इस्लामाबाद में जो कुछ होने वाला है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं इमरान सरकार के हाईवोल्टेज राजनीतिक ड्रामे में अमेरिका (America) की एंट्री होती दिख रही है। पीएम इमरान खान ने विपक्ष के साथ अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है। विश्वास मत पर चर्चा से ठीक एक दिन प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) ने एक सार्वजनिक संबोधन में कहा कि हमारी संसद समिति ने भी उस आधिकारिक दस्तावेज को देखा है,जिसमें कहा गया है कि अगर आप इमरान को हटाते हैं तो आपके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होंगे।

पाकिस्तान का सियासी घमासान (Pakistan Political Crisis) जल्द की खत्म होने वाला है। कल यानी रविवार को इस्लामाबाद में जो कुछ होने वाला है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं जनता के सामने कई बार विक्टिम कार्ड खेल चुके पाकिस्तानी पीएम इमरान खान विपक्ष पर गंभीर आरोपों को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारी संसद के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं।

"Even our Parliament Committee has seen this official document, which says that if you remove Imran you will have good terms with America," Pakistan PM Imran Khan in a public address, a day ahead of trust-vote pic.twitter.com/JJ8OlXB7GB