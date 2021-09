भारत के मुस्लिम आज भी पैदा करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी घटी- रिपोर्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 22: भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग काफी लंबे वक्त से चल रही है और इस कानून को लेकर विवाद भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन, इन सबके बीच वैश्विक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत का मुस्लिम समुदाय आज भी सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है। अमेरिकी थिंक टैंक पीउ रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। पीउ रिसर्च में हालांकि, कई चौंकाने वाले दावे किए गये हैं और सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि भारत में हर धर्म के लोगों की प्रजनन क्षमता में कमी आई है।

English summary

The Pew Research report has revealed that Muslims still produce the largest number of children in India, while the population of Hindus in the country has decreased after independence.