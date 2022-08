पूड़ी-सब्जी खाने पर भी आफत! अबतक की रिकॉर्ड महंगाई पर क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी ? देखिए Video

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

इस्लामाबाद, 21 अगस्त: पाकिस्तान में महंगाई की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि अब लोगों को खाने-पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लोगों को अपने मनपसंद खानों से समझौता करना पड़ रहा है। लोगों ने ढाबों में कीमतों के चलते पूड़ियां खानी बंद कर दी हैं। दो दिन पहले ही पाकिस्तान में एक आंकड़ा जारी हुआ था, जिसमें साप्ताहिक महंगाई अबतक के रिकॉर्ड स्तर पहुंच गई है। खाने-पीने की चीजों के अलावा बाकी चीजें भी महंगी हो गई हैं। इसके चलते लोगों की सरकार से नाराजगी बढ़ती जा रही है।

English summary

The situation of inflation in Pakistan has become such that now people are not able to get food. People have to compromise with their favorite food