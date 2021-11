भारत के 'शिखर सम्मेलन' का जवाब? अमेरिका की मौजूदगी में पाकिस्तान करेगा Troika summit का आयोजन

International

इस्लामाबाद, नवंबर 10: आज भारत में अफगानिस्तान के मुद्दे पर बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें आठ देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं, लेकिन भारत के शिखर सम्मेलन से जला-भुना पाकिस्तान 'ट्रोइका समिट' का आयोजन करने जा रहा है।

Pakistan is going to organize Troika Summit on Thursday regarding Afghanistan. Whereas, today a summit of 8 countries is being held in India.