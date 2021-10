भांग बेचकर देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे इमरान खान, पाकिस्तानी मंत्री ने किया भांग के खेत का उद्घाटन

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अक्टूबर 01: पाकिस्तान देश की कंगाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठा रहा है। पाकिस्तान में गधों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर किया जा रहा है, इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की संसद में की थी और अब पाकिस्तान में भांग की खेती शुरू की गई। भांग की खेती में बरकत हो, इसके लिए बकायदा इमरान सरकार मंत्री ने खेत का उद्घाटन भी किया है।

English summary

Pakistan's minister has inaugurated the first cannabis farm in the country. Pakistan now wants to earn millions of dollars by selling hemp.