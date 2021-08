UK ने भारतीयों पर से हटाया कोरोना प्रतिबंध तो बौखलाया पाकिस्तान, लगाया भेदभाव का आरोप

International

कराची, 11 अगस्त। भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते रिश्तों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कोरोना वायरस संकट में अब ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों की एंट्री पर लगा बैन हटा दिया है और अपने यहां उड़ानों को अनुमति दे दी है। सोमवार को यूके की सरकार ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके भारतीयों को यात्रा में बड़ी छूट दी है। वहीं यूके की सरकार ने पाकिस्तान के नागरिको पर लगा प्रतिबंध जारी रखा है।

दरअसल, कोरोना वायरस संकट के चलते ब्रिटेन सरकार ने भारत और पाकिस्तान दोनों अगस्त के पहले सप्ताह तक रेड लिस्ट में रखा था। जिसका मतलब ये था कि इन दोनों देशों के किसी भी यात्री को यूके में जाने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटेन सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए थे। 8 अगस्त से भारत को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है जिससे भारत के यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है।

