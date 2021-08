अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, शरणार्थियों के मुद्दे पर मुसीबत बढ़ाने की चाल

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वॉशिंगटन डीसी, 1 अगस्त: अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों में अपने जिहादियों को शामिल कराने के आरोपों के बीच पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा दिखाया है। उसे पता है कि अफगानिस्तान में इस से महीने हालात और खराब होने की आशंका है। क्योंकि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों के अफगानिस्तान खाली करने की मियाद 31 अगस्त तय कर रखी है। ऐसे समय में पाकिस्तान ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि वह अब और अधिक अफगानिस्तान शरणार्थियों का बोझ नहीं उठा सकता। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों के कहर को देखते हुए बड़ी तादाद में अफगानी नागरिक पड़ोसी मुल्कों में शरण लेकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। ऐसे ज्यादातर शरणार्थियों के लिए तालिबान आतंकियों से अपनी जान बचाने का सबसे नजदीकी विकल्प पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगने वाली अफगानिस्तानी सीमा सबसे लंबी है।

English summary

Pakistan has said that it will no longer allow more refugees to come from Afghanistan