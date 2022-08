इमरान की गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान में अराजकता! इस्लामाबाद पर कब्जा करने उतरे कार्यकर्ता

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 22: पाकिस्तान में एक बार फिर से द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है, लेकिन किसी भी वक्त स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा है, कि अगर पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसका मतलब सरकार रेड लाइन को क्रॉस कर लेगी, जिसका अंजाम भयानत होगा। वहीं, इमरान खान के फरार होने की खबर भी सामने आ रही है और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान को रावलपिंडी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आना था, लेकिन वो नहीं आए और ऐसी रिपोर्ट है, कि वो किसी सेफ जगह पर चले गये हैं।

English summary

Imran Khan has moved to a safe place to avoid arrest, and his supporters have threatened that Shahbaz Sharif should not cross the red line.