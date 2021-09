गंभीर समस्याओं में घिरी पाकिस्तान की सेना, घटिया चीनी हथियार और सिस्टम देख सिर पीट रहे सैन्य अधिकारी

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, सितंबर 20: पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती की कसमें खाता है। पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची है, समुद्र से गहरा है, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी सेना को खोखला कर दिया है। पहले भी कई ऐसे रिपोर्ट आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार खरीदे हैं, वो काफी खराब क्वालिटी के हैं, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम (यूएएस) खरीदा है, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, कि उसने पाकिस्तानी सेना की शक्ति को ही दीमक की तरह चाट लिया है।

English summary

China has sent military goods of such poor quality to Pakistan, that the military system of the Pakistan Army itself has been mired in serious problems.