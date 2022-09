पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने दिया इस्तीफा, इशाक डार को मिली जिम्मेदारी, नवाज शरीफ ने लिया फैसला

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 26 सितंबर : भीषण बाढ़ और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर इशाक डार को देश का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। डार को वित्त मंत्री बनाने के औपचारिक फैसला लंदन में शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में मिफ्ताह इस्माइल और इशाक डार के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के कई नेता मौजूद थे। (Pakistan Finance Minister Miftah Ismail has stepped down in the middle of a trip abroad )

वित्त मंत्री ने दिया इस्तीफा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस्माइल ने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ को सौंप दिया। इस्माइल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ और पार्टी चीफ नवाज शरीफ के समक्ष मौखिक रूप से वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि, वे पाकिस्तान जाकर औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। पीएमएल-एन ने इस्माइल के हवाले से एक बयान में कहा उन्होंने चार महीने तक अपनी पूरी क्षमता से काम किया और पार्टी तथा देश के प्रति वफादारी निभाई। नवाज शरीफ का फैसला चलता है पार्टी में 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को लंदन में पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण पीएमएल-एन की बैठक के बाद शीर्ष कैबिनेट पद में रैंक बदलने का फैसला आया। मिफ्ताह ने भारत से दोस्ती की कोशिश की थी पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ से ग्रसित है और वह घोर आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहा है। जब देश विनाशकारी बाढ़ और महंगाई से जूझ रहा था उस वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान और भारत के बीच फिर से व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इमरान ने मरियम नवाज पर लगाए थे भाई-भतीजावाद के आरोप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नेतृत्व की आलोचना करते हुए इमरान खान ने एक बार कहा था कि पीडीएम नेताओं के सत्ता में आने का एकमात्र कारण भ्रष्‍टाचार को जारी रखना है। खान ने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज सच बोलने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस दौरान मरियम नवाज पर भाई-भतीजावाद को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने का आरोप लगाया। (Photo Credit :Twitter) ये भी पढ़ें :पाकिस्तान पीएम की 'सीक्रेट' बातचीत लीक, इस वेबसाइट पर नीलाम हो रही शहबाज शरीफ की 'शराफत'

