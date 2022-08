चीन का 'जिगरी दोस्त' बन गया बोझ, घोर आर्थिक संकट में अब दर-दर की ठोकरें खायेगा पाकिस्तान!

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद/बीजिग,1 अगस्त : पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों की वजह से घोर आर्थिक संकट (pakistan economic crisis) की दौर से गुजर रहा है। वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। वह डिफाल्टर भी बन सकता है। कुछ दिन पहले ही देश को डिफाल्टर बनने से रोकने के लिए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाला था। बाजवा ने अमेरिका से कहा था कि वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलवाने में पाकिस्तान की मदद करें इस पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जमकर फटकार भी लगाई थी। पाकिस्तान इन दिनों अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं खबर है कि, चीन को भी अब पाकिस्तान बोझ लगने लगा है।

English summary

Pakistani journalist Kamran Yusuf said in one of his TV programs, ‘China and Pakistan have a long relationship. The reason for this is that when China had a difficult time, then Pakistan supported them. China is not favourable. He always remembers this. But recently a close door dialogue was going on on the relationship between the two countries, in which five Chinese people were present. Four out of five Chinese experts agreed that Pakistan is now becoming a liability for China. Only one spoke in favor of Pakistan.