ऋषि सुनक पर पाकिस्तान ने भी ठोका दावा, PAK मीडिया के मन में अचानक क्यों जागा हिन्दू प्रेम?

International

oi-Artesh Kumar

ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री (Rishi Sunak New PM Of Britain) बनने जा रहे हैं। भारत में तो जश्न का माहौल है। वहीं अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने वाले पाकिस्तान में भी जश्न मनाया जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि ऋषि के दादा-दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मस्थान गुजरांवाला (Gujranwala) आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसलिए दोनों देश ऋषि को अपने मुल्क का मान रहे हैं। इस्लामाबाद की मीडिया ऋषि को पाकिस्तान मूल का बता रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति काफी खराब है। वहां जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे में सुनक के प्रति एकाएक प्रेम का उमड़ना पाकिस्तान की दोहरी मानसिकता को ही दर्शाता है।

English summary

pakistani media said that The Conservative Party leader Rishi Sunak is set to make history by becoming the first Hindu and first non-white person of Pakistan and Indian origin to become Britain’s prime minister.