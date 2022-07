'ड्रैगन' का खतरनाक प्लान, CPEC की आड़ में चीन और पाकिस्तान की भारत को घेरने की बड़ी प्लानिंग

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग/इस्लामाबाद/नई दिल्ली 23 जुलाई : पाकिस्तान और चीन CPEC के बहाने भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। वह अब अन्य विकासशील देशों को इसमें शामिल होना का न्योता दे रहा है। पाकिस्तान और चीन ने 'पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग' के लिए बहु-अरब डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ( CPEC-China Pakistan Economic Corridor) में शामिल होने वाले अन्य विकासशील देशों का स्वागत करने का फैसला किया है। दोनों देशों का कहना है कि, कोई देश सीपीईसी में शामिल होता है तो इसके कई लाभ होंगे। चीन ने कहा कि सीपीईसी एक पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए एक खुला और समावेशी मंच है जिससे हर किसी को फायदा पहुंचेगा।

English summary

All-weather allies Pakistan and China have decided to welcome "interested" third countries joining the multi-billion dollar China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), saying it was "an open and inclusive platform" for mutually beneficial cooperation.