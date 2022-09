महारानी की ड्रेस का बड़ा सीक्रेट! उनके आउटफिट में छिपा होता था बड़ा संदेश, जानकर चौंक जाएंगे आप

International

लंदन, 10 सितंबर : क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज गद्दी पर रहने वाली महारानी अपनी कई खूबियों के लिए जानी जाती थीं। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो उन्हें आम लोगों के दिल के करीब लाती थीं। खासकर उनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का था (Dressing sense of british queen Elizabeth II)। महारानी किसी भी इवेंट में जाने से पहले अपने पहनावे का खास ख्याल रखती थीं। रानी कार्यक्रम के हिसाब से कपड़ों का चयन करती थीं।

The longest-serving monarch of England Queen Elizabeth II passed away on Thursday and as the world mourns her death, let's revisit some of her iconic outfits that had a hidden message or meaning.