अमेरिका में एक दिन में मिले 13 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, अस्पतालों के बिगड़ सकते हैं हालात

वॉशिंगटन, जनवरी 11: कोरोना वायरस के खिलाफ पिछले साल जीत का ऐलान कर देने वाला सुपर पॉवर अमेरिका एक बार फिर से घुटनों पर है और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमराने के कगार पर है। अमेरिका में सोमवार को 13 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और इससे ज्यादा कोरोना मरीज अभी तक अमेरिका में नहीं मिले थे, वहीं, स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि, हालात जल्द बेकाबू हो सकते हैं।

चीन में भी ओमिक्रॉन से बिगड़े हालात, डरे ड्रैगन ने कहा, कहीं अमेरिका-यूरोप पीठ में ना भोंक दे खंजर

In the US, 1.3 million cases of corona virus have been found in a day, which is a global record, that too when the Omicron variant is being said to be less infectious.