United Arab Emirates: अब एक नाम वाले यात्री UAE की नहीं कर पाएंगे यात्रा, जानिए क्यों?

International

oi-Ankur Sharma

United Arab Emirates: अगर आप संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE घूमने का मन बना रहे हैं तो अब ये आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि यहां अब वो ही लोग यात्रा कर पाएंगे जिनके वीजा पर दो नाम या पूरा नाम होगा। इस बारे में UAE के अफसरों ने अपने Trade partner IndiGo को निर्देश दिए हैं कि जो लोग टूरिस्ट वीजा या अन्य प्रकार के वीजा पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर उनके भारतीय पासपोर्ट पर सिंगल नाम हो तो उन्हें यहां की यात्रा की परमिशन नहीं है। जैसे कि अगर किसी के पासपोर्ट पर सिर्फ सलमा नाम लिखा है तो उसे यात्रा की इजाजत नहीं है लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर सलमा हुसैन लिखा है तो उसे यात्रा करने दिया जाएगा। ये नियम 21 नवंबर से लागू भी हो चुका है।

हालांकि स्थाई वीजा वालों पर ये नियम लागू नहीं होगा लेकिन पासपोर्ट में सिंगल नेम वाले लोग अपने नाम और सरनेम दोनों की जगह एक ही नाम लिख दें। हालांकि ये अजीबो-गरीब फैसला क्यों लिया गया है,इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

कुछ खास बातें

Noida: 'जिंदगी में सब कुछ माफ कर सकती हूं लेकिन रिश्तों में झूठ नहीं'....पत्रकार श्वेता की मौत पर उठे सवाल

English summary

Now passengers with one name will not be able to travel to United Arab Emirates. The authorities of United Arab Emirates told This trade partner IndiGo.