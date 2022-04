अब हिंद महासागर पर है चीन की 'बुरी' नजर, पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ बड़ी 'साजिश'

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 10 अप्रैल: चीन ने अब हिंद महासागर में भारत को घेरने की बड़ी साजिश रची है। एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा किया गया है। वैसे तो चीन इस इलाके में अफ्रीका तक अपना जाल बिछाता जा रहा है, लेकिन भारत के नजरिए से पाकिस्तान के साथ मिलकर वह जिस तरह से रणनीतिक गुल खिला रहा है, वह बहुत ही खतरनाक है और भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। एक समय पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ था, लेकिन आज चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अपना मंसूबा कामयाब करना चाह रहा है।

English summary

China is planning a conspiracy with Pakistan to increase its control over the Indian Ocean region, trying to reduce the influence of the Indian Navy-report