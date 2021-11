सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि ईरान भी नहीं मानता है सिकंदर को महान, जानिए क्यों

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 15: भारत में इन दिनों सिकंदर महान था या नहीं, इसपर बहस चल रहा है और इस बहस में कई नेता और विद्वान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था, बावजूद इसके चंद्रगुप्त को महान नहीं कहा गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के बयान पर बवाल मच गया है। लेकिन, क्या आप जानते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ईरान में भी सिकंदर को महान नहीं माना जाता है। आखिर ईरान सिकंदर के बारे में क्या सोचता है, आईये जानते हैं

