अमेरिका से नहीं डरता है 'तानाशाह'! US को कहा, उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के साथ आगे बढ़ेगा

प्योंगयांग, 9 सितंबर : उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग (North Korean leader Kim Jong Un)

उन कहा है कि नार्थ कोरिया परमाणु हथियारों और मिसाइलों को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अमेरिका पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि, उनका देश अमेरिका से शत्रुता का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों के साथ आगे बढ़ेगा। इस दौरान किम जोंग उन ने वाशिंगटन पर उत्तर कोरिया की रक्षा को कमजोर करने का भी आरोप लगाया।

English summary

Kim has dialed up weapons tests to a record pace this year, launching more than 30 ballistic weapons, including the first demonstrations of his intercontinental ballistic missiles since 2017.