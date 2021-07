Norovirus: यह कौन सी बला है ? कोरोना के कहर के बीच इंग्लैंड में बढ़ने लगे हैं मामले

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 19 जुलाई: कोविड की आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसी बीच में मंकी बी वायरस ने लोगों को डरा रखा है। इसी दौरान इंग्लैंड में नोरोवायरस के मामले अचानक सामने आने लगे हैं, जो कि बहुत ही संक्रामक रोग है। नोरोवायरस को वोमिटिंग बग समेत कई और नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) ने कहा कि हाल में पूरे देश में नोरोवायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। यह वायरस खाने-पीने की चीजों के जरिए फैलता है। इस बहुत ही संक्रामक वायरस के बारे में आपको ये बातें जान लेनी चाहिए।

There have been many cases of norovirus in England, every information about this disease is here