जेफ बेजोस की कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' रॉकेट क्रैश, अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग को लगा बड़ा 'झटका'

फ्लोरिडा, 13 सितंबर : जेफ बेजोस की स्पेस ट्रैवल कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) का रॉकेट (New Shepard rocket launched by Jeff Bezos space company Blue Origin) सोमवार को लॉन्चिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक, न्यू शेपर्ड रॉकेट को वेस्ट टेक्सास से लॉन्च करने के करीब एक मिनट बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, एक्सपेरीमेंट को ले जाने वलाला कैप्सुल पैराशूट की सुरक्षा से आगे जाने में सफल हुआ। खबर के मुताबिक,रॉकेट ने अपने एक सिंगल इंजन को निकाल दिया और बूस्टर से खुद को दूर कर दिया। यह एक बिना चालक दल वाला मिशन था।



: An uncrewed New Shepard rocket launched by Blue Origin experienced a booster failure on Monday, which caused the rocket booster to crash. However, the capsule carrying experiments escaped and floated safely back to Earth, Jeff Bezos' space company said.