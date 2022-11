भारत को घेरने की फिराक में 'ड्रैगन'! नेपाल में सीमा के पास करेगा निर्माण कार्य, चुनाव से पहले डील फाइनल

International

oi-Artesh Kumar

नेपाल (Nepal) और चीन (China) विभिन्न परियोजनाओं के लिए चीनी अनुदान में 15 अरब रुपये ( (800 मिलियन आरएमबी) के उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सभी परियोजनाएं नेपाली पक्ष की तरफ से चयन किया गया है। चीन में नेपाली राजदूत बिष्णु पुकार श्रेष्ठ (Bishnu Pukar Shrestha)और चीन अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (CIDCA) के अध्यक्ष लुओ झाओहुई (Luo Zhaohui) ने बीजिंग में अपनी-अपनी सरकारों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।

English summary

CIDCA is China’s external aid and development agency that has already made a foray in Nepal with different developmental activities. The government has already given CIDCA the approval to execute 15 small developmental projects in 13 northern districts, where a portion of the aid has already been received by some local bodies in the districts, according to Nepali government officials.