नैन्सी की यात्रा में फंसा ताइवान! जंग जैसे हालात उत्पन्न, विध्वंसक युद्धपोतों का लगा जमावड़ा

न्यूयॉर्क/ताइपे 4 अगस्त : चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। बता दें कि, यूएस हाउस रिप्रजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा अब खत्म हो चुका है। वह अब दक्षिण कोरिया पहुंच चुकी है। हालांकि चीन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वह अभी भी लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है। बता दें कि, नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन में रोष का माहौल है। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और वह किसी भी वक्त उसे अपने में शामिल करने की बात करता रहता है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बारे में जानकारी मिलते ही ड्रैगन देश ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ताइवान के पूर्व में अपने वॉरशिप तैनात कर दिए है। वहीं, अमेरिका के भी चार युद्धपोत चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है।

Meanwhile, Taiwan has claimed 21 Chinese fighter jets entered its air space even as Pelosi was in the country on August 2. In response, Taiwan has been carrying out exercises such as air raids and mock missile alerts.