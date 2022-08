ताइवान को अलग-थलग करने का प्रयास, नैन्सी बोलीं, 'ड्रैगन' के खतरनाक मंसूबे नहीं होंगे कामयाब

International

टोक्या, 5 अगस्त : यूएस हाउस रिप्रजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि,अमेरिका ताइवान को लेकर चीनी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। जापान दौरे के क्रम में उन्होंने राजधानी टोक्यो में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि, चीन के ताइवान को अलग-थलग (Isolate) करने के मंसूबों को अमेरिका कामयाब नहीं होने देगा। (Nancy Pelosi says america will not allow China to isolate Taiwan)

US House Speaker Nancy Pelosi said Friday that the United States will "not allow" China to isolate Taiwan, after her visit to the self-ruled island infuriated Beijing. "They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there," she told reporters in Tokyo.