मुल्ला बरादर होगा अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति, ईरान की तर्ज पर सरकार बनाएगा तालिबान

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 03: तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस्लामवादी समूह के कम से कम तीन सूत्रों ने शुक्रवार को रायटर को बताया है कि अफगानिस्तान की इस्लामिक सरकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मुल्ला बरादर को मिलेगी। वहीं, सूत्रों ने बताया कि तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई भी अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि मुल्ला उमर का बेटा लगातार छिपा रहा और अब माना जा रहा है कि वो जल्द बाहर आ सकता है।

तालिबान आज बनाएगा सरकार, जानिए कैसा होगा अफगानिस्तान में सरकार का मॉडल, कौन होगा सर्वोच्च नेता?

English summary

Mullah Baradar will be made the new President of Afghanistan. At the same time, the model of the Taliban government will be influenced by Iran.