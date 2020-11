ओबामा की पत्नी मिशेल ने बाइडेन और कमला को दी जीत की बधाई, ट्रंप पर तंज करते हुए कही ये बात

International

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: US President Election 2020: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव-2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) ने अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को हरा दिया है। बाइडने के साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी और पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा (Michelle Obama) ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को उनके जीत के लिए बधाई दी है। डेमोक्रेट्रेस को बधाई देते हुए मिशेल ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। मिशले ओबामा ने कहा है कि अब व्हाइट हाउस में योग्य और उसके गरिमा बढ़ाने वाले लोग जाएंगे।

मिशेल ओबमा ने ट्वीट किया, 'मैं बहुत ज्यादा रोमांचित महसूस कर रही हूं कि मेरे दोस्त जो बाइडेन और हमारी पहली अश्वेत और भारतीय-अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अब व्हाइट हाउस जाकर वहां से नेतृत्व करेंगे। व्हाइट हाउस में कुछ गरिमा, योग्यता बहाल करने वाले लोग जाएंगे। हमारे देश को इसकी जरूरत है।'

I’m beyond thrilled that my friend @JoeBiden and our first Black and Indian-American woman Vice President, @KamalaHarris, are headed to restore some dignity, competence, and heart at the White House. Our country sorely needs it. pic.twitter.com/yXqQ3tYRoa