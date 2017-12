मार्क जकरबर्ग की बहन के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़, बताया उसने की क्या हरकत

एयरलाइंस ने शुरू की मामले की जांच

एयरलाइंस ने इस मामले में जांच बैठा दी है। उन्होंने रैंडी से संपर्क किया और घटना की पूरी जानकारी ली। आरोपी व्यक्ति को भी कुछ समय तक यात्रा करने से रोक दिया गया है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसपर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

UPDATE: I just got off the phone with two executives from @AlaskaAir who informed me that they are conducting an investigation and have temporarily suspended this passenger's travel privileges. Thank you for taking this seriously.