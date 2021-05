माउंटबेटन की डायरी सार्वजनिक करने से ब्रिटेन का इनकार, नेहरू-एडविना-भारत को लेकर राज खुलने का डर!

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, मई 16: ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर से भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन की डायरी और चिट्ठियों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। एंड्रयू लोवनी नाम के एक लेखक ने डायरी और चिट्ठियों को लेकर चार साल तक इंतजार किया और इस दौरान उन्होंने करीब ढाई करोड़ रुपये भी खर्च किए, लेकिन अंत में उनके हाथों में डायरी और चिट्ठियों की जगह निराशा लगी है। ब्रिटिश सरकार और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने माउंटबेटन की डायरी और चिट्ठियों को सार्वजनिक करने से साफ इनकार कर दिया है। लेखक एंड्रयू लोवनी का मानना है कि माउंटबेटन की डायरी से भारत-पाकिस्तान बंटवारे और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू-एडविना के रिश्तों को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं।

चीन के मंगल मिशन को बड़ी कामयाबी, जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर उतार रचा इतिहास

English summary

The UK cabinet has refused to make Lord Mountbatten's diaries and letters public. There was a fear of the Nehru-Edwina Raj opening up and many secrets about the India-Pakistan Partition behind not releasing the document.