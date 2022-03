'जैसे मुगलों ने राजपूतों का नरसंहार किया' यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से कह दी बड़ी बात

International

नई दिल्ली, 1 मार्च: यूक्रेन ने रूसी आक्रमण की तुलना मुगलों की ओर से राजपूतों के नरसंहार से कर दी है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा है कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी दुनिया के प्रभावशाली नेताओं से आग्रह करता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हमला करने से रोकने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करें। पोलिखा यूक्रेन के खार्किव में मंगलवार को रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र की मौत के बाद विदेश मंत्रालय पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने रूसी सेना की बर्बरता की तुलना राजपूतों पर मुगलों के अत्याचार से की है।

'जैसे मुगलों ने राजपूतों का नरसंहार किया'

यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मंगलवार को रूसी हमले में मारे गए कर्नाटक के मेडिकल स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा की मौत के सिलसिले में विदेश मंत्रालय पहुंचे यूक्रेन के राजदूत ने इस घटना पर गहरी संवेदना जाहिर की है। इसी मौके पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी दुनिया के उन प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें हमला रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

'अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें मोदी जी'

यूक्रेन के राजदूत ने कहा, 'यह मुगलों की ओर से राजपूतों के खिलाफ किए गए नरसंहार की तरह है। हम सभी प्रभावशाली वैश्विक नेताओं से कह रहे हैं, जिनमें मोदी जी भी हैं, कि पुतिन बमबारी और गोलाबारी रोकें, इसके लिए उनके खिलाफ सभी संसाधनों का इस्तेमाल करें। '

'सहायता के लिए हम भारत के आभारी हैं'

भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से अपनी मुलाकात के बारे में यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि भारत की ओर से यूक्रेन को मुहैया करवाई जा रही मानवीय सहायता के संबंध में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, 'यह सहायता शुरू करने के लिए हम भारत के आभारी हैं। पहला विमान आज ही पोलैंड में उतरने की उम्मीद है। मुझे विदेश सचिव ने भरोसा दिया है कि यूक्रेन को अधिकतम मानवीय सहायता दी जाएगी।'

नवीन शेखरप्पा के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की

इस दौरान पोलिखा ने यूक्रेन में मारे गए पांचवें वर्ष के मेडिकल स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा के प्रति संवेदाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर किए जा रहे थे, लेकिन अब सिविल इलाकों में भी किए जाने लगे हैं। उन्होंने कहा, 'यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में मारे गए भारतीय स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा के निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पहले गोलाबारी और बमबारी मिलिट्री इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब यह रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है।'

इससे पहले भारतीय छात्र के निधन की जानकारी देने के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने भारत की यह मांग दोहराने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों के राजदूतों को बुलाया है कि इसके नागरिकों को तत्काल सुरक्षित तरीके से खार्किव और दूसरे लड़ाई वाले शहरों से निकाला जा सके। नवीन के निधन को लेकर पीएम मोदी ने भी केंद्रीय मंत्रियों, विदेश सचिव के साथ उच्च-स्तरीय चर्चा की है और पीएम ने उसके परिवार वालों से भी फोन पर बात की है।

