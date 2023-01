छंटनी की मार से कांपा अमेरिकी मीडिया, इन चैनलों में जमकर हुई कटौती, हजारों पत्रकार एक झटके में बेरोजगार

सीएनएन, वाशिंगटन पोस्ट और द वर्ज वेबसाइट और न्यूयॉर्क मैगजीन के मैनेजमेंट ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अपने सात फीसदी कर्मचारियों की छंटनी करेगा। वॉक्स मीडिया के 130 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

इस समय लगभग हर चर्चित अमेरिकी मीडिया कठिन समय का सामना कर रहा है। CNN से लेकर द वाशिंगटन पोस्ट तक लगभग कई बड़े मीडिया संस्थान मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक निकट भविष्य में मंदी को देखते हुए इन कंपनियों में जमकर छंटनी की जा रही है। वोक्स मीडिया, वोक्स और द वर्ज वेबसाइटों के साथ-साथ न्यूयॉर्क मैगजीन और इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मालिक ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अपने 7 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं।

7 फीसदी कर्मचारियों को निकाला

इसके साथ ही CNN, एनबीसी, MSNBC, Buzzfeed और अन्य आउटलेट्स में भी कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। शुक्रवार को कर्मचारियों के लिए एक ज्ञापन में, वोक्स मीडिया के CEO जिम बैंकॉफ ने कहा, "खराब और चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण ने हमारे व्यवसाय और उद्योग को प्रभावित किया है। इस कारण हमने संस्थानों में हमारे कर्मचारियों की लगभग 7 फीसदी क्षमता को खत्म करने का मुश्किल निर्णय लिया है।" वॉक्स मीडिया के 1,900 कर्मचारियों में से लगभग 130 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

गर्भवती पत्रकार को भी निकाला

सबसे अधिक चर्चा मेगन मैककार्रोन के निकाले जाने की हो रही है। मेगन वोक्स मीडिया के स्वामित्व वाली एक फूड वेबसाइट में पिछले 9 सालों से काम कर रही थीं और कई पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं। मेघन ने शुक्रवार को ट्वीट करके जानकारी दी कि वो 37 सप्ताह की गर्भवती हैं, इस दौरान उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैककार्रोन ने पोस्ट किया, "मैं और मेरे पति मां-पिता बनने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वास्तव में वह जिस अनिश्चितता का सामना कर रही हैं, उसे बयान नहीं कर सकती।"

