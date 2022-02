लता दीदी के निधन के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर, जानिए क्या कह रहा है CNN समेत विदेशी मीडिया?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी: आवाज की जादूगर लता मंगेशकर के निधन के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शोक की लहर फैल गई है। देश-विदेश के लोग लता दीदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लता दीदी के निधन के बाद मातम फैला हुआ है और विदेशी अखबारों में भी लता दीदी के निधन की खबर प्रमुख हेडलाइंस बनी हुई है।

"मेरी आवाज़ ही, पहचान है.. गर याद रहे.." #NightingaleofIndia #LataMangeshkar Singer & musical genius passes away at the age of 92. A legend, an irreplaceable voice & an institution of music for 7 decades! Very sad news.. her legacy will live forever.. #RIP #latamangeshkarji 🙏🕯 pic.twitter.com/tluxC44Rer

लता मंगेशकर के निधन के बाद पाकिस्तान में भी पसरा मातम, छलकती आंखों से फैंस दे रहे श्रद्धांजलि

English summary

The news of the demise of vocal queen Lata Mangeshkar has spread like wildfire all over the world. Know how the international media is remembering Lata didi.