दुनिया में दहशत फैलाना जारी रखेगा उत्तर कोरिया, नये साल पर किम जोंग उन का रिजॉल्यूशन

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, जनवर 01: साल 2022 का आगाज हो चुका है और नये साल के मौके पर कई लोग नया संकल्प लेते हैं। कुछ लोग कुछ नया करने की संकल्प लेते हैं, तो कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने भी नये साल के मौके पर प्रतिज्ञा की है। सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने प्रतिज्ञा की है, कि इस साल उत्तर कोरिया दुनिया में दहशत फैलाना जारी रखेगा।

2022 में पृथ्वी पर होगा एलियंस से महायुद्ध, कायम होगा अंधेरा, टाइम ट्रेवलर्स के अजीब दावे से सनसनी

English summary

Kim Jong Un has made many resolutions on the new year, in which he said that his focus on the new year will be on eradicating the food crisis and development in the country.