कोरोना संक्रमण बढ़ा तो अमेरिका में उठा राजनीतिक बवंडर, बाइडेन और वैज्ञानिकों पर बरसीं कमला हैरिस

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 19: अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के साथ ही राजनीतिक भूचाल मच गया है और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति आमने सामने आ गये हैं। अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस ने 'कोरोना से आजादी' वाले बयान को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कटाक्ष किया है और कहा है कि, अमेरिका को अभी तक कोरोना वायरस से आजादी नहीं मिली है और देश के वैज्ञानिक ना तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में पता लगा पाए और ना ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर सके।

English summary

Amidst the havoc of the Omicron variant in the US, there has been a political uproar and Vice President Kamala Harris has put President Biden and the country's scientists in the dock.