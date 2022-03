शरणार्थियों के सवाल पर ठहाके लगाकर हंसीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति, लोगों ने कमला हैरिस से कहा- आदत सुधारें

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉरसॉ, मार्च 12: अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपनी बर्ताव की वजह से कई बार विवादों में घिर चुकी हैं और एक बार फिर से पोलैंड में उनके ठहाकों की जमकर आलोचना की जा रही है। कमला हैरिस से जब यूक्रेनी शरणार्थियों को लेकर सवाल पूछा गया, तो वो ठहाके लगाकर हंस पड़ीं, जिसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, कि कमला हैरिस को अपनी आदत में सुधार लाना चाहिए।

Probably should stifle the laughing on stage when talking about a humanitarian crisis we haven’t seen in 80 years.

Kamala Harris has been very consistent during her live remarks with Poland’s leader. She is awkwardly laughing. Again.

English summary

In Poland, Kamala Harris started laughing at the question of refugees, for which she is being criticized all over the world.