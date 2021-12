ओमिक्रॉन के लिए सिर्फ एक बूस्टर काफी नहीं है ? वैज्ञानिकों में छिड़ी बहस

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 दिसंबर: ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनियाभर की स्वास्थ्य सेवाओं को हिलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 22 से 28 दिसंबर के बीच विश्व भर में औसतन रोजाना 9,00,000 केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन ने जिस तरह से कोविड के टीके लगवा चुके लोगों और बूस्टर डोज लेने वालों को भी संक्रमित किया है, उससे इसकी चौथी डोज लगवाने को लेकर भी बहस छिड़ गई है। इजरायल में तो इसपर ट्रायल भी शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि दो हफ्तों में कुछ ठोस नतीजे मिल जाएंगे। फिलहाल इसकी आवश्यकता को लेकर वैज्ञानिकों की राय बंटी हुई नजर आ रही है और लगता है कि वह भी इस नए वेरिएंट का अभी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं।

English summary

Discussion has started to give two doses of booster to prevent Omicron variant, trial has started in Israel. Some scientists are calling it hasty