बाइडेन ने चीन को दी चुनौती, किसी भी हमले से ताइवान की रक्षा करेगा अमेरिका

वाशिंगटन, 19 सितंबर : ताइवान मसले को लेकर अमेरिका (America) और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहीं,अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। इससे हालात और भी ज्यादा खराब होने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (American President Joe Biden) ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि, चीनी आक्रमण की स्थिति में अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी। इस दौरान उनसे एक और सवाल पूछा गया कि, क्या ताइवान स्वतंत्र है या उसे होना चाहिए इस पर बाइडेन ने कोई भी जवाब नहीं देते हुए चीनी आक्रमण की स्थिति में ताइवान का साथ देने की बात कही। (Joe Biden said US forces would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion)

English summary

US President Joe Biden said US forces would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion, his most explicit statement so far on the issue, something sure to anger Beijing.