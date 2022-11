कैलिफोर्निया विधानसभा के लिए चुनी गई पहली भारतीय मूल की सिख महिला

International

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव (US Midterm poll) में भारतीय मूल (Indian-Origin) के लोगों ने इतिहास रच रह दिया है। खबर है कि एक और भारतीय महिला ने अमेरिका में जीत का डंका बजा दिया है। डॉक्टर जसमीत कौर बैंस (Jasmeet Kaur Bains) ने भारत का मान बढ़ाया है। वे भारतीय मूल की पहली सिख महिला के रूप में कैलिफोर्निया विधानसभा के लिए चुनी गईं। केन काउंटी में जसमीत कौर बैंस ने अपनी प्रतिद्वंदी लेटिसिया पेरेज को पराजित किया।

English summary

asmeet Kaur Bains, a family physician from Bakersfield, made history by becoming the first Indian-origin Sikh woman to be elected to the California Assembly. In a Democrat vs Democrat race for the 35th Assembly District in Kern County, Bains took an early lead over her opponent Leticia Perez.