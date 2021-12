इजरायली प्रधानमंत्री का पहली बार UAE दौरा, क्या मुस्लिम देशों के लिए 'अछूत' नहीं रहा इजरायल?

International

oi-Abhijat Shekhar

अबूधाबी, दिसंबर 13: इजरायल और खाड़ी देशों के बीच संबंध अब उसी तरह से हो रहे हैं, जिस तरह के संबंध भारत-अमेरिका के हैं, जापान-फ्रांस के हैं, जर्मनी-ब्रिटेन के हैं और पाकिस्तान-चीन के हैं। और इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है, जब एक इजरायली प्रधानमंत्री खाड़ी देशों की यात्रा पर निकला है। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात में एक इजरायली प्रधानमंत्री के तौर पर पहली आधिकारिक यात्रा शुरू की है, जो कि क्षेत्रीय तनाव के समय खाड़ी संबंधों को मजबूत करने की मांग कर रही है और इसी के साथ अब पूरी तरह से तय हो गया है, कि खाड़ी देशों के लिए इजरायल 'अछूत' नहीं रहा। वहीं, जब वैश्विक शक्तियां ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की कोशिश में हैं, उस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री का दौरा और भी अहम हो जाता है।

ग्वादर बंदरगाह को लेकर बलूचों का विशालकाय प्रदर्शन, पाकिस्तान में बर्बाद होंगे अरबों के चीनी प्रोजेक्ट?

English summary

Israeli Prime Minister Naftali Bennett is on a visit to the United Arab Emirates and for the first time an Israeli PM has visited the Gulf countries, the question is, is Israel no longer an untouchable for Muslim countries?