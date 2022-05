इजरायल में सियासी ड्रामा फिर शुरू, सांसद के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई नेफ्ताली बेनेट की सरकार

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, मई 20: इजरायल की नेफ्ताली बेनेट की सरकार पर संकट के बादल आ गये हैं और एक सांसद के इस्तीफे के बाद नेफ्ताली बेनेट की सरकार के अल्पमत में आने की आशंका है। जिससे इजरायल की सरकार का भविष्य अनिश्चितता में डूब गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल की केन्द्रीय सरकार को अहम समर्थन देने वाली अरब समुदाय की सांसद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है।

English summary

Political drama has started again in Israel and Naftali Bennett's government has been reduced to a minority after the resignation of an MP.