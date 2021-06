इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बगावती तेवर, चुनाव को बताया फ्रॉड, सत्ता कब्जाने की आशंका

International

तेल अवीव, जून 07: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुनावी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इजरायल में राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता ने वोट किया है, हालांकि अभी भी उनकी लिकुड पार्टी इजरायल की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उन्होंने चुनाव को इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड बताकर इजरायल की राजनीति में घमासान ला दिया है। कई एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते पर चलते हुए देश की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं, देश के सिक्योरिटी चीफ पर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने निशाना साधा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू देश की संवैधानिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा चोट तो नहीं करने वाले हैं ?

